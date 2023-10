Dredge ha venduto oltre un milione di copie, andando ben oltre le aspettative degli sviluppatori

Tra le liete sorprese di questo 2023 un posto d’onore spetta a Dredge, avventura di pesca con tematiche lovcraftiane che ha saputo accontentare critica e pubblico.

In una recente intervista con Game Developer al PAX Australia, la produttrice Nadia Thorne e l’artista 3D Mikey Bastiaens hanno confermato che il gioco ha venduto oltre un milione di copie.

Articoli Consigliati Bahnsen Knights: nuova data d’uscita per l’avventura “pixel pulp” di LCB Game Studio PlayStation Plus Catalogo Giochi: leak di alcuni titoli di ottobre 2023

E il risultato raggiunto è andato ben oltre le aspettative del team di sviluppo Black Salt Games: “Speravamo di vendere forse 100.000 copie nel primo anno. Sarebbe stato fantastico. Era una stima massima quando stavamo definendo le nostre aspettative. Abbiamo sfondato quegli obiettivi”, racconta Thorne.

All’epoca, vendere un milione di copie in un anno sembrava un obiettivo “folle”. Quando Dredge è stato lanciato, ha venduto oltre 100.000 unità nelle prime 24 ore. Bastiaens ha rivelato: “Abbiamo fatto la nostra festa di lancio su una barca”, dice Bastiaens, “e stavamo aggiornando la [pagina di vendita] dicendo ‘oh mio Dio, oh mio Dio'”.

Ricordiamo inoltre che pochi giorni fa è stato annunciato il nuovo DLC a pagamento, The Pale Reach, che uscirà il 16 novembre e introdurrà un nuovo bioma ghiacciato con 11 tra pesci e granchi con nuove aberrazioni. Per quanto riguarda invece The Iron Rig, l’uscita è prevista per il 2024.