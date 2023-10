Bahnsen Knights: nuova data d’uscita per l’avventura “pixel pulp” di LCB Game Studio

Inizialmente previsto per ottobre, Bahnsen Knights ha ora una nuova data d’uscita. L’avventura sviluppata da LCB Game Studio e pubblicata da Chorus Worldwide Games sarà infatti disponibile dal 14 dicembre su PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Per l’occasione è stato fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco in questione, e il terzo della serie di avventure interattive “Pixel Pulp”, create dallo scrittore Nico Saraintaris e l’artista Fernando Martinez Ruppel, dopo Mothmen 1966 e Varney Lake.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

In un mondo di fanatismo religioso, tornado F5 e Ford Sierra, voi siete Boulder, un agente sotto copertura. Il vostro incarico vi vede infiltrarvi nei Bahnsen Knights, una setta letale e sovralimentata con un leader enigmatico. In questo mondo torbido e pericoloso, dovrete mantenere la lucidità e restare vivi per svelare il mistero della scomparsa di un vecchio amico.

Chi sono i Bahnsen Knights?

I Cavalieri Bahnsen sono la setta più veloce del paese. Alimentati dal fanatismo religioso e dalla Sierra sovracaricata, seguono il loro leader carismatico Toni mentre scatenano l’inferno sulla terra. Quali sono i loro obiettivi? Perché eseguono “esorcismi di percorso” e parlano di “miracoli sulla strada”? E ad aggravare l’enigma: perché tengono prigioniera in un baule l’investigatrice del paranormale Lou Hill?

Un leader enigmatico

La massima autorità dei Cavalieri Bahnsen, Toni, è un ex venditore di automobili che predica che l’inferno non è sotto ma sopra di noi. Su di lui stava indagando l’agente Cupra, uno dei vostri più vecchi amici dell’Agenzia. Ma ora Cupra non c’è più. Toni ha qualcosa a che fare con la sua scomparsa?

Un agente sotto copertura

Pensavate di aver visto tutto in tutti i vostri anni di lavoro per l’Agenzia, ma questo incarico è qualcosa di diverso, qualcosa di personale, qualcosa di più oscuro… e vi spaventa. Riuscirete a mantenere la calma abbastanza a lungo da scoprire ciò che è successo a Cupra e a sconfiggere Toni e i Cavalieri Bahnsen una volta per tutte? Il pericolo è dietro ogni angolo e ogni conversazione. Dovete solo rimanere vivi!

Caratteristiche

Immergetevi nella storia, grazie a una narrazione ricca e ramificata e a illustrazioni evocative

Decidete il destino dei personaggi con un gioco in stile “Scegli la tua avventura”.

Guadagnate la fiducia dei Cavalieri Bahnsen per sopravvivere all’indagine

Ricostruite altri elementi del mondo interconnesso di Pixel Pulps

Enigmi accessibili e stimolanti per tutta la storia… compreso il ritorno del solitario!

Qui sotto il trailer che annuncia la nuova data d’uscita.