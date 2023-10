Apex Legends: pubblicato il nuovo trailer Kill Code Parte 3

Respawn Entertainment ha pubblicato un’altra puntata della miniserie Apex Legends, “Kill Code: Parte 3”. Nel corso di Kill Code: Parte 1 e Kill Code: Parte 2, abbiamo seguito Loba e le altre Leggende nella loro missione per bloccare la testa di Revenant, mentre quest’ultimo inizia a cambiare contro la sua stessa volontà e a cercare delle risposte. Quest’anno, Kill Code ha esplorato ulteriormente il mondo delle Leggende Apex sia all’interno che all’esterno del gioco, aprendo le porte alla sua storia generale e dando ai giocatori uno sguardo più approfondito sul futuro incerto che alcune Leggende devono affrontare.

In Kill Code: Parte 3, le Leggende trovano la testa di Revenant e si alleano con un improbabile alleato per metterla al sicuro. Ma nessun colpo va come previsto e si ritrovano a combattere per la sopravvivenza. Riusciranno nel loro intento o c’è qualcosa di più di quello che sanno?

Potete vedere il trailer in fondo alla notizia.

Apex Legends: Resurrezione è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam. Per ulteriori notizie su Apex Legends, potete consultare le pagine ufficiali di Twitter, Instagram e YouTube del gioco o visitare il sito ufficiale per gli ultimi aggiornamenti.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer pubblicato da Respawn Entertainment, Kill Code Parte 3.