The Last of Us Parte 2 potrebbe arrivare su PlayStation Plus?

Un banner pubblicitario farebbe intendere che The Last of Us Parte 2 potrebbe arrivare in qualche modo sul PlayStation Plus.

L’annuncio è stato notato da un utente di Reddit mentre sfogliava il PlayStation Store su PS5. L’immagine promozionale dell’edizione premium include infatti i giochi first-party Sony, The Last of Us Parte 2 e Horizon Forbidden West, insieme a Hogwarts Legacy di Warner.

Horizon Forbidden West è stato aggiunto su PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio, mentre una prova di 45 minuti del gioco Hogwarts Legacy è disponibile per i membri Premium.

TLOU 2, uscito su PS4 nel giugno 2020, invece non è attualmente disponibile su PlayStation Plus in nessuna forma, ma era stato reso disponibile per tre mesi da ottobre 2021 sul vecchio servizio PlayStation Now.

Se il titolo è destinato al servizio, potrebbe non arrivare questo mese. Secondo l’affidabile leaker billbil-kin, un elenco parziale dei titoli del catalogo giochi di ottobre per gli abbonati Extra e Premium include Gotham Knights, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, Disco Elysium The Final Cut e Far: Changing Tides.

Riguardo sempre al titolo Naughty Dog, la scorsa settimana, una Remastered del secondo episodio della serei post-apocalittica è stata avvistato sul profilo LinkedIn di uno sviluppatore, anche se da quel momento la menzione del gioco è stata cancellata dal suo curriculum online.

Ovviamente prendete il tutto con le pinze, in attesa di eventuali conferme ufficiali da parte di Sony. Qui sotto l’immagine pubblicitaria in questione.