Little Goody Two Shoes: annunciata la data d’uscita della fiaba horror

Square Enix Collective ha annunciato che dal 31 ottobre 2023 sarà disponibile Little Goody Two Shoes, una nuova e misteriosa avventura fiabesca in stile anime dai toni oscuri. Il gioco uscirà al prezzo di 19,99 € su Steam, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PlayStation 5. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Quest’avventura di stampo narrativo è in fase di sviluppo da parte di AstralShift, un team portoghese indipendente dedito alla creazione di titoli dalla storia coinvolgente e dalla colonna sonora evocativa.

Ambientato nel misterioso villaggio di Kieferberg, Little Goody Two Shoes è ispirato dal punto di vista stilistico ai GdR per PlayStation e PlayStation 2 e dagli anime degli anni 90/2000. La protagonista del gioco è Elise, un’ambiziosa ragazza determinata a diventare ricca per sfuggire alla sua umile vita.

Questa la descrizione del gioco:

Come una fiaba

C’era una volta Elise, una giovane ragazza vivace e ambiziosa con un grande sogno, quello di diventare schifosamente ricca. Nonostante ciò, sembra che la nostra protagonista non sia propriamente nata sotto una buona stella. Elise ha umili origini, e non ha altra scelta se non quella di passare le sue giornate ad aiutare i suoi vicini con delle piccole commissioni per guadagnarsi da vivere.

Un giorno, Elise trova un bellissimo paio di scarpette rosse sotterrate nel suo orto. Che sorpresa! Stregata, Elisa parte per una spaventosa avventura che la porterà ad addentrarsi sempre di più nel cuore del bosco misterioso!

Elise rischierà tutto per realizzare il suo sogno o si rassegnerà a vivere il resto dei suoi giorni nell’umiltà? Sarai tu a scrivere il finale di questa storia…

Addentrati nel bosco

Little Goody Two Shoes è un’avventura narrativa horror con un’ambientazione fiabesca dipinta a mano. Ci sono 10 finali possibili che dipendono dalle tue scelte e dalle tue azioni nel corso del gioco.

Ma c’è più di quel che sembra, dato che dovrai anche gestire vari aspetti della vita di Elise nel villaggio per sopravvivere. Ricordati che ogni decisione conta in questa storia!

Durante il giorno, dovrai rafforzare i legami di Elise con i suoi vicini e lavorare per sbarcare il lunario giocando a dei divertentissimi minigiochi.

Ma al calare della notte, dovrai tenere Elise sazia e sana, sia fisicamente che mentalmente, nel corso di vari scontri con dei temibili nemici mentre si addentra sempre di più nel bosco.

Caratteristiche:

Sospetto: Kieferberg è un villaggio piccino e molto devoto. Ciò significa che Elise dovrà gestire saggiamente i suoi rapporti con gli abitanti del villaggio per evitare che la accusino di stregoneria e la abbandonino al suo destino nel bosco come punizione.

Esplorazione e rompicapi: di notte Elise potrà esplorare il bosco, un regno mistico e fantasmagorico in cui l’attendono enigmi e nemici mortali mentre cerca di scoprirne i segreti.

Sopravvivenza e gestione delle risorse: nel corso di un ciclo di giorno e notte, Elise dovrà gestire attentamente i suoi bisogni per mantenersi in vita e finire la sua storia.

Interessi amorosi: lascia che la freccia di Cupido ti colpisca e innamorati delle affascinanti ragazze nubili di Kieferberg. Sblocca degli appuntamenti da sogno e le storie di ciascun personaggio di questo cast tutto al femminile.

. Qui sotto il trailer, con sottotitoli in italiano, che annuncia la data d’uscita.