FatalZone: annunciata la data dell’accesso anticipato del survivors-like post-apocalittico

Lo sviluppatore Midhard Games e il publisher 101XP hanno annunciato la data d’uscita, in accesso anticipato, di FatalZone, survivors-like ad ambientazione post-apocalittica. Sarà disponibile su Steam dal 23 ottobre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, proprio attraverso la pagina Steam:

La sopravvivenza richiede un tributo mortale…

Sterminate orde di zombie in un mondo devastato da un virus letale e raccogliete risorse per uno degli ultimi accampamenti di sopravvissuti. FatalZone è uno sparatutto automatico con elementi roguelike e RPG in cui dovrete fortificare il vostro accampamento e inviare mercenari in missioni mortali… tutto questo per salvare l’umanità!

Rischiate tutto in missioni mortali per creare la struttura più efficace e sbloccare una serie di nuove abilità e nuovi personaggi. Fai salire di livello il tuo mercenario sul campo di battaglia e concedigli nuove combo di abilità nell’accampamento. Più run ci sono, più i veterani diventano esperti, ma tutti sono mortali.

Sviluppate il vostro accampamento di sopravvissuti per sbloccare i buff. Potenziate le abilità dei mercenari nella Sala di addestramento, reclutate nuovi mercenari nella Base dei mercenari e migliorate le armi e le armature nell’officina. Gli edifici potenziati aumentano le possibilità di sopravvivenza.

Durante la run, i mercenari sono esposti al virus, che si ripercuote sul corpo. Una maggiore carica virale mina lo stato fisico di un mercenario e aumenta le possibilità di sviluppare una mutazione che potrebbe essere benefica o dannosa. Sperimentate per creare il combattente più valido!

Se state per essere sopraffatti dall’assalto degli zombie, correte per salvarvi! Evacuare è sempre un’opzione: concludete la missione in anticipo e vivete per combattere un altro giorno. Raggiungi l’elicottero!

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di FatalZone.