The Thaumaturge: annunciata la data su PC, demo disponibile

Il team di sviluppo Fool’s Theory e il publisher 11 bit studios hanno annunciato la data d’uscita di The Thaumaturge: l’RPG story-driven sarà disponibile su PC dal 5 dicembre, mentre su PlayStation 5 e Xbox Series X/S arriverà ad inizio 2024 (data precisa non svelata). Inoltre, da oggi e fino al 16 ottobre è disponibile sempre su PC la versione demo del gioco in occasione dello Steam Next Fest. Questa versione da la possibilità di giocare il prologo e come dicono gli sviluppatori, “per dare una buona sensazione del gioco senza spoilerarvi troppo la trama”.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto una serie di problemi noti da parte degli sviluppatori

Riabbinamento dei tasti

Siamo consapevoli che nella versione demo manca la possibilità di riabbinare i tasti in base alle proprie esigenze. Sarà possibile nella versione finale del gioco.

Problemi visibili durante il caricamento di un file di salvataggio

Siamo consapevoli di questo problema, che sarà risolto nella versione finale del gioco.

Impostazioni

Alcune impostazioni disponibili nel menu Opzioni potrebbero avere un effetto lieve o apparentemente nullo sulla modifica desiderata o possono essere ripristinate dopo il riavvio del gioco; ne siamo consapevoli, verranno apportate delle modifiche e tutto sarà operativo nella versione finale del gioco.

Controller Gamepad

È possibile giocare a The Thaumaturge con il controller del gamepad, tuttavia in alcuni casi i controlli del gamepad potrebbero non essere operativi, ad esempio un singolo pulsante nel sottomenu Conclusioni; in questi casi si prega di utilizzare il mouse o la tastiera. Questi singoli problemi saranno risolti nella versione finale del gioco.

Mani contorte

Raramente si possono incontrare braccia contorte durante i dialoghi. Questo problema sarà risolto nella versione finale del gioco.

Ottimizzazione

Stiamo ancora lavorando molto sull’ottimizzazione e questo lavoro continuerà fino al rilascio finale del gioco.

Qui sotto il nuovo trailer, ricordando che il gioco era stato annunciato a fine febbraio.