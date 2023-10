Camping Trip With Pokémon: pubblicato il primo episodio

Il canale Youtube ufficiale giapponese di Pokémon Company ha pubblicato il primo episodio di Camping Trip With Pokémon, una serie di corti live action che seguirà un uomo che come suggerisce il titolo va in campeggio nella natura selvaggia in compagnia dei suoi amati Pokèmon e, nel primo episodio, lo vediamo preparare loro la merenda.

Il corto è stato realizzato nello stesso modo del film uscito nel 2019, Pokémon Detective Pikachu. Si tratta infatti di un ibrido live action: i Pokèmon sono stati realizzati utilizzando la Computer Graphics, mentre il resto è tutto reale.

In questo primo episodio abbiamo potuto ammirare ben quattro Pokémon della prima generazione che vivono tutti a casa del protagonista. Parliamo di Pikachu, Psyduck, Jigglypuff e un inaspettato Charmeleon che mette a disposizione la fiamma situata all’estremità della sua coda per scaldare i marshmallow. Fuori dalla invece si avvicina uno Sprigatito (introdotto con la nona generazione) e, poiché anche lui sembra affamato, l’uomo apre la porta per offrirgli qualche dolcetto. In questo modo anche il nuovo arrivato viene accolto in questa grande famiglia.

Non è ancora stata resa nota la data di uscita delle prossime puntate, ma intanto vi lasciamo qui sotto questo primo episodio e potete invece cliccare qui per leggere la nostra recensione dell’ultimo videogioco Pokémon pubblicato, Detective Pikachu Il ritorno.