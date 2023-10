Super Crazy Rhythm Castle: demo disponibile per lo Steam Next Fest

Konami Digital Entertainment B.V. e lo sviluppatore britannico Second Impact Games annunciano la partecipazione di Super Crazy Rhythm Castle allo Steam Next Fest ottobre 2023 con una demo che darà ai giocatori un assaggio delle prime fasi di gioco, con tutorial e accesso all’area Undergrowth. Durante lo Steam Next Fest ottobre 2023, in programma dalle 19:00 di lunedì 9 ottobre alle 19:00 di lunedì 16 ottobre, i giocatori avranno la possibilità di provare questa rhythm puzzle adventure prima dell’uscita ufficiale. I pre-order sono attivi su tutti gli store digitali, con uno sconto speciale del 10% per chi effettuerà l’acquisto prima del lancio. Trovate la demo qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Ecco Super Crazy Rhythm Castle, la caotica avventura musicale! Un mashup coop mai sentito prima: collabora per uscire dagli schemi mentre continui a concatenare combo. In solitaria o con un massimo di altri tre amici. Riuscirai a conquistare il castello?

Articoli Consigliati Persona 3 Reload: pubblicato il trailer su Yukari Takeba Festa delle Offerte Prime: i migliori sconti su giochi, cabinati e volanti

Avventura nell’assurdo

Un viaggio indimenticabile a cuor leggero, battendo il tempo col piede. Fonditi con la musica e la follia. Eroe improbabile, avvicinati al castello del ritmo. All’interno, ti attende lo squilibrato Re Ferdinand, intenzionato a difendere la corona e a rovinarti la giornata. Supera le sue folli sfide e battilo al suo stesso gioco. Getta fagioli in un antico rituale d’evocazione. Spazza via una gigantesca melanzana DJ. Ricopri di sugo piccole persone di carne per motivi che diventeranno chiari, promesso. Tutto senza perdere il ritmo.

Coop folle

Gameplay cooperativo caotico, divertente e accessibile. I rhythm game non sono il tuo forte? Potrai suonare usando tre o quattro tasti. Oppure concentrati sugli enigmi mentre il tuo compagno pensa alla musica. In solitaria o in sincrono con gli amici, abbraccia la follia e affronta le sfide del castello del ritmo.

Super Crazy Rhythm Castle sarà disponibile dal 14 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch.