The Crew Motorfest: disponibile una prova gratuita di 5 ore fino al 20 ottobre

Ubisoft ha annunciato che The Crew Motorfest (trovate qui la nostra Recensione) riceverà un’altra prova gratuita su PC, PlayStation e Xbox. La prova gratuita è disponibile fino al 20 ottobre, durante la quale i giocatori potranno giocare liberamente fino a 5 ore di gioco. I giocatori che poi decideranno di acquistare il gioco potranno trasferire i propri progressi. Vale la pena notare che la prova gratuita è disponibile solo per i giocatori che non hanno già giocato al gioco durante una precedente prova gratuita a settembre.

La nuova prova è strettamente rivolta ai giocatori che potrebbero non aver ancora provato The Crew Motorfest. Come parte della prova gratuita, i giocatori potranno esplorare l’intero open world di The Crew Motorfest, che si svolge sull’isola hawaiana di O’ahu. I giocatori potranno prendere parte a qualsiasi evento troveranno nelle loro 5 ore di gioco durante la prova. Il multiplayer è completamente supportato anche per i giocatori di prova gratuiti. A settembre, il gioco ha ricevuto l’Accolades trailer. Il titolo ha anche stabilito il record di vendite della prima settimana per l’intero franchise. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina PlayStation:

Il nuovo capitolo della serie di guida d’azione a mondo aperto trasforma l’incredibile isola di Oahu delle Hawaii in una destinazione di corsa di primo livello. Questo parco giochi eterogeneo è completamente esplorabile, dalle vie di Honolulu e le piste sterrate nella foresta pluviale, alle strade di montagna adatte alle derapate e i ripidi pendii vulcanici. Esplora questo paradiso per piloti in solitaria o con la tua crew, al volante di centinaia di veicoli leggendari sotto licenza, e partecipa a gare avvincenti, eventi a tema e sfide uniche. Qualunque sia l’aspetto della car culture che ami, troverai qui qualcosa per te.

The Crew Motorfest è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.