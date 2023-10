Spider-Man Beyond The Spider-Verse: svelata la trama

Chris Miller e Phil Lord, i produttori di Spider-Man Beyond The Spider-Verse hanno rivelato, insieme al regista Joaquim Dos Santos, alcuni importanti punti di trama riguardo il terzo capitolo della saga animata sul supereroe.

Spider-Man: Un nuovo universo e il suo seguito, Across the Spider-Verse , si concentravano entrambi su Miles Morales (interpretato da Shameik Moore) e sul suo viaggio per diventare Spider-Man.

Tuttavia, proprio negli ultimi istanti del secondo capitolo, Miles si rende conto di essere in un universo alternativo quando scopre che la versione di lui in quell’universo in realtà è diventato Prowler invece di Spider-Man. A quel punto molti fan si sono chiesti cosa sarebbe successo, ma senza ottenere risposte fino a oggi. Infatti in un’intervista con Empire Magazine, i produttori si sono lasciati scappare importanti indizi sulla trama che verrà.

Il primo a parlarne è stato il regista, riferendosi però alla prima versione del secondo capitolo, ma che sono diventate poi la colonna portante del terzo:

C’erano alcune pietre miliari emotive che risuonavano fin dall’inizio. Penso che la versione iniziale fosse molto più una versione de Il Principe e il Povero.

Miller ha poi risposto dicendo che:

Riguardava più il Miles alternativo. Fondamentalmente, ciò che ora rappresenta la vera, vera fine del film era il grosso del concetto originale.

Il regista Dos Santos ha poi rivelato che originariamente c’erano alcuni elementi di Genitori in trappola nella storia. Miller ha aggiunto che

fondamentalmente, quella finì per diventare la seconda metà del film, che poi finì per diventare principalmente il terzo film.

Per i fan che non hanno familiarità con Genitori in trappola, la premessa è che due gemelle identiche sono state separate dalla nascita e ognuna di loro vive con uno dei genitori, ormai divorziati. Incontrandosi per puro caso scoprono tutta la verità e, curiosi di sapere come l’altro viveva la propria vita, decidono di scambiarsi di posto e comportarsi come se fossero l’altra gemella.

Ovviamente la trama sarà piuttosto diversa, anche se presumibilmente i due Miles si scambieranno il posto nei loro rispettivi mondi, ci risulta difficile immaginare che lo facciano come le due gemelle del vecchio film Disney.

Purtroppo, in attesa di altre notizie da Sony Pictures, per ora possiamo solo aspettare visto che lo slittamento della data di uscita.