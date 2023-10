The Power of Play IIDEA: i videogiochi aiutano a combattere lo stress

Non solo intrattenimento, i videogiochi sono anche mezzo di socializzazione e valvola di sfogo per sentirsi più felici e meno sotto pressione. È quanto emerge da “The Power of Play”, lo studio globale realizzato su circa 13mila videogiocatori di 12 Paesi nel mondo. La ricerca è stata condotta da condotta dall’associazione nordamericana The ESA (Entertainment Software Association), in collaborazione con ESA Canada, IGEA (Australia), KGames (South Korea) e Video Games Europe, di cui IIDEA è parte. In generale, dallo studio The Power of Play emerge come i videogiochi forniscono ai giocatori una serie di benefici sociali ed emotivi condivisi a livello globale.

Secondo gli oltre 1000 videogiocatori italiani coinvolti, i videogiochi hanno diversi benefici: stimolano la mente (70%), connettono diversi tipi di persone (78%), creano esperienze accessibili per persone con abilità diverse (75%). In Italia giocare ai videogiochi ha l’effetto di ridurre la sensazione di stress (69%), l’ansia (58%) e la solitudine (45%). Nello specifico, i videogiochi sono un efficace strumento per ridurre lo stress a tutti i livelli per le donne (54%) più che per gli uomini (47%), e soprattutto nella fascia di età 25-34 anni (55%). Aiutano ad affrontare le sfide di ogni giorno (66%) e a sentirsi più felici (48%). Talvolta sono anche terapeutici, dal momento che per 4 intervistati su 10 sono stati utili a superare momenti difficili. I videogiochi, poi, rinforzano skills e attitudini: migliorano la creatività (69%), aiutano a sviluppare le competenze cognitive (68%), agevolano il lavoro di squadra (63%), affinano le competenze linguistiche (63%) e in generale stimolano la flessibilità (59%).

Passando alle ragioni che spingono gli italiani a videogiocare, se per la maggior parte dei nostri connazionali (65%) sono un modo per passare il tempo, anche divertirsi (63%) è un’ottima ragione per farlo e 6 intervistati su 10 pensano che esista un videogioco adatto per tutti. Rispetto alle abitudini di gioco in generale il 71% del campione italiano valuta positivamente la propria esperienza di gioco online, che spesso viene preferito al gioco in presenza quando si sceglie di giocare in compagnia.

