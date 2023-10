Alien Hominid Invasion e Alien Hominid HD: svelata la data d’uscita

Buone notizie per i fan degli shoot ‘em up e platform. The Behemoth, sviluppatori di Alien Hominid Invasion e Alien Hominid HD, hanno comunicato sul loro blog la data d’uscita dei due videogiochi: verranno entrambi lanciati il ​​1° novembre per Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Il primo avrà un prezzo di 19,99€, mentre il secondo avrà un prezzo di 11,99€. Per coloro che sono interessati ad entrambi i giochi, ci sarà un “Pacchetto Extra Terrestre” disponibile per 24,99€.

Articoli Consigliati Hollow Cocoon: a dicembre la data di lancio Red Bull Indie Forge: svelati i 5 giochi indipendenti finalisti

Alien Hominid Invasion, originariamente un gioco flash su Newgrounds 21 anni fa e la cui demo rientra tra le più giocate nello Steam Next Fest, è composto da animazioni disegnate a mano e da un design di livelli a scorrimento laterale, che inizialmente ha ispirato la creazione di The Behemoth. Due decenni dopo la prima uscita, Alien Hominid HD ritorna insieme al lancio di Alien Hominid Invasion, preservando l’eredità di Behemoth e introducendo nuovi elementi.

In Alien Hominid Invasion, i giocatori possono aspettarsi un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, movimenti fluidi dei personaggi, abilità di mutazione caotica e un’esperienza di gioco non lineare mentre continuano la trama di Alien Hominid HD. Il gioco cooperativo online e locale supporterà fino a quattro giocatori, ciascuno in grado di scegliere il proprio livello di difficoltà, rendendolo accessibile a tutti i livelli di abilità.

Qui sotto il nuovo trailer di Alien Hominid Invasion direttamente dal canale YouTube dello sviluppatore.