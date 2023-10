Hollow Cocoon: a dicembre la data di lancio

Gli sviluppatori di Nayuta Studio hanno annunciato la data di lancio per Hollow Cocoon. Il gioco d’avventura horror ambientato in Giappone negli anni 80, verrà lanciato per PC tramite Steam il 7 dicembre, ma è già disponibile dal 9 ottobre una demo giocabile. Gli oggetti acquisiti nella demo (come, ad esempio, i “biglietti vincenti”), inoltre, possono essere trasferiti nella versione completa del gioco al momento del lancio.

Hollow Cocoon è un’avventura horror in prima persona nella quale il giocatore veste i panni di Minato Jinba, uno studente universitario che vive lontano dalla sua famiglia. Minato deve tornare nella città natale di sua madre dopo aver ricevuto la notizia che sua nonna è in condizioni critiche e, nonostante il profondo risentimento che nutre nei suoi confronti per l’abbandono della famiglia, il giovane studente si incammina per affrontare il lungo viaggio verso Ichinose, il villaggio nascosto tra le montagne. Minato, nel suo cammino, ricorda una delle poche conversazioni avute con lei sul tema della morte. Una volta arrivato il tramonto, le montagne nascondo un’ombra minacciosa e, raggiunta la casa, il ragazzo si ritrova in una situazione terrificante con una scioccante verità da scoprire.

Il gameplay di Hollow Cocoon è strutturato su quattro finali differenti, molteplici difficoltà da poter selezionare, la selezione dell’auto-salvataggio e riduzione della motion sickness. Qui sotto, il trailer ufficiale del gioco in arrivo nel periodo pre-natalizio.