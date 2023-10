Assassin’s Creed Nexus VR: rivelate nuove informazioni su gameplay e storia

Per Assassin’s Creed Nexus VR (trovate qui la nostra Anteprima), il nuovo titolo di realtà virtuale della serie, realizzato da Ubisoft in arrivo su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro il prossimo mese, è disponibile un nuovo gameplay. Dai un’occhiata qui sotto. Il creative director David Votypka ha condiviso alcuni nuovi dettagli su cosa aspettarsi, ma prima ha affermato:

Questa non è una piccola esperienza VR che dura solo poche ore: è un vero e proprio gioco di Assassin’s Creed, in cui puoi giocare tre diversi Assassini, in tre periodi diversi ed è tutto racchiuso in una nuovissima storia di Assassin’s Creed.

I tre Assassini in questione sono Kassandra di Assassin’s Creed Odyssey, Ezio Auditore di Assassin’s Creed 2 e Connor Kenway di Assassin’s Creed 3 . Tuttavia, controlli un “hacker giocatore d’élite” e membro della Confraternita nella storia moderna che va sotto copertura in Abstergo. Il fronte dell’Ordine dei Templari è alla ricerca di artefatti, con Dominia Wilk che ordina al giocatore di visitare i ricordi di ogni Assassino per trovarli. Nexus ritorna “alle origini e alle radici” con la furtività e l’esplorazione (come visto con l’arrampicata e il parkour). C’è il combattimento, sia che si tratti di nemici singoli o di gruppi, ma non è un gioco di ruolo d’azione come Odyssey. Ogni ambientazione esplora questi pilastri a modo suo, ma l’idea è quella di consentire al giocatore di diventare un “maestro Assassino”.

Assassin’s Creed Nexus VR verrà lanciato il 16 novembre su Meta Quest.