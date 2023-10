Amazon Prime Day: svelati gli sconti autunnali di MSI

In occasione dell’Amazon Prime Day d’autunno (10-11 ottobre 2023) MSI ha previsto sconti mai visti per i propri notebook, che arrivano persino a superare i 1.000 euro.

Chi è alla ricerca di un laptop con cui giocare senza alcun compromesso non dovrà farsi sfuggire il potentissimo Raider GE78HX, equipaggiato con Raptor Lake i7-13700HX, grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 e display da 17″ 16:10 QHD+, che è in vendita per quest’occasione a 2.399 Euro, anziché 3.499 euro, quindi con uno sconto di ben 1.100 euro. Se si è interessati a un notebook con cui giocare alla grande ma si ha a disposizione un budget più contenuto, ci si può orientare sul Raider GE68HX, dotato della stessa CPU del fratello maggiore, ma con display da 16” 16:10 QHD+ e RTX 4060, che è acquistabile a 1.199 euro, anziché 2.199 euro, oppure il Katana 15, equipaggiato con display da 15,6” FHD e grafica RTX 4070, in vendita a 1.599.

Quanti desiderano un laptop progettato per il gaming, ma che sia anche sottile e leggero, invece, possono scegliere tra uno dei tre modelli in promozione della serie GF63 Thin, dotati di display 15,6” FHD, processore Alder Lake i7-12650H, grafica RTX 4060/4050 o RTX 2050, che sono in vendita con prezzi dai 799 euro ai 1.099 euro.

Differenti sono poi anche le proposte tra i notebook per la produttività incluse tra le offerte dell’Amazon Prime Day d’autunno, tra le quali si distinguono diversi modelli delle serie Prestige 15 e 14H e Prestige 13Evo e 14Evo, equipaggiati con display da 13,3”, 14” o 15,6″ e ideali per lavorare sia in ufficio, sia da remoto, che sono in promozione con prezzi a partire da 899 euro e sconti fino a 750 euro. Ideali per chi cerca un notebook piccolo e compatto con cui studiare a casa o in mobilità, sono, infine, i notebook Modern 15 e 14, che possono essere acquistati con prezzi a partire da 429 euro e sconti fino a 300 euro.