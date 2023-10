EA Sports FC 24: oltre 11,3 milioni di giocatori nella prima settimana

EA SPORTS FC 24 è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch ( qui la nostra recensione ). EA SPORTS FC Mobile è invece disponibile su App Store e Google Play Store .

I fan che giocano a EA SPORTS FC 24 hanno ancora l’opportunità di diventare FC Founder . Giocando entro il 1° novembre 2023, si potranno sbloccare vantaggi esclusivi, tra cui oggetti in-game, obiettivi e compiti in Ultimate Team, compresa l’esperienza Founder Evolution. Come offerta unica, i fan possono essere presenti all’inizio della nuova era di EA SPORTS FC e diventare FC Founder per unirsi al club con stile.

“Siamo entusiasti che così tanti fan si siano addentrati nel Gioco Più Bello del Mondo sia con EA SPORTS FC 24 sia con FC Mobile in così pochi giorni dal lancio. Oltre a dare il bentornato a milioni di giocatori di vecchia data, i nuovi giocatori di FC 24 sono aumentati di quasi il 20% rispetto all’anno scorso, dimostrando l’entusiasmo degli appassionati di calcio di tutto il mondo per unirsi al Club. Stiamo costruendo la più grande community calcistica del mondo attraverso EA SPORTS FC, e siamo solo all’inizio”.

Electronic Arts ha condiviso dettagli sul coinvolgimento dei fan nell’ecosistema EA SPORTS FC: sono oltre 11,3 milioni i giocatori in tutto il mondo che, anche attraverso EA Play, sono scesi in campo nella prima settimana di EA SPORTS FC 24.

