Sony INZONE Buds e H5: altissima fedeltà pensata per il gaming

Come tutti gli appassionati dovrebbero ormai sapere, INZONE è il nuovo marchio di periferiche gaming di Sony rivolto non solo ai giocatori di PS5, ma anche agli utenti PC che necessitano di monitor e cuffie dalle elevate prestazioni. Poiché il mercato continua ad espandersi a velocità esorbitante, mostrando un interesse sempre maggiore nei confronti dei tornei di sport elettronici e gli incredibili progressi nel campo dell’intrattenimento videoludico, il brand nasce per consentire a chi lo desidera di potenziare i loro attuali sistemi interattivi grazie alla consolidata tradizione di Sony nel campo dei prodotti tecnologici audiovisivi di fascia alta. A tale scopo, la multinazionale nipponica ha già rilasciato un discreto quantitativo di monitor e cuffie da gioco pensate per immergere i fruitori appieno nelle competizioni cui prendono parte e, in occasione di un evento per la stampa cui abbiamo preso parte nella giornata di lunedì, siamo qui per confermarvi che la loro lineup sta per arricchirsi con due nuovi arrivi di tutto rispetto e una rivisitazione decisamente apprezzabile.

Sony INZONE: una coppia di auricolari davvero spaziali

La presentazione a porte chiuse di Sony ha svelato in primis la sua ultima innovazione nel mondo del gaming: gli auricolari true wireless INZONE Buds, che promettono di offrire una straordinaria esperienza di gioco grazie a una serie di caratteristiche estremamente avanzate. Primi della loro categoria nella rinomata gamma INZONE di Sony, i Buds vantano una straordinaria autonomia di 12 ore, una delle più lunghe nel settore, e una latenza inferiore a 30 ms. Sono stati sviluppati in stretta collaborazione con l’acclamata squadra di eSport Fnatic, il che li rende una scelta ideale per i giocatori che cercano prestazioni di un certo calibro. I nuovi INZONE Buds sono caratterizzati da una tecnologia audio all’avanguardia che annovera il sistema 360 Spatial Sound, grazie al quale i giocatori sono in grado di percepire con precisione la direzione e la distanza dei loro avversari, fornendo loro un vantaggio cruciale nelle partite. Tale funzionalità è stata sviluppata con particolare cura, prendendo in considerazione non solo la forma del padiglione auricolare ma anche le caratteristiche acustiche del condotto uditivo, e il risultato finale è un audio avvolgente e decisamente corposo. Inoltre, grazie alla funzione Sound Field Optimization, è possibile creare un profilo di ascolto personalizzato, garantendo un’esperienza spaziale senza precedenti per ciascun utente.

Altra caratteristica notevole degli INZONE Buds è la Sound Tone Personalization, che permette ai driver degli auricolari di adattare l’audio al condotto uditivo individuale di ciascun utente. Questo livello di personalizzazione assicura una qualità sonora eccezionale, dalla potenza delle esplosioni ai suoni più delicati, fondamentale per immergersi completamente nell’atmosfera di gioco. Per quanto riguarda l’autonomia, sono dotati di un nuovo processore a basso consumo L1 che vanta fino a 12 ore di autonomia, estendibili a un totale di 24 ore con la custodia di ricarica inclusa, un fattore che li rende perfetti per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Inoltre, il dongle USB-C limita la latenza a meno di 30 ms, garantendo performance eccezionali. L’innovativo design della periferica è stato progettato per offrire il massimo comfort durante il gioco, riducendo il contatto con l’orecchio e consentendo ai giocatori di prolungare le loro sessioni senza fastidi. Gli INZONE Buds sono disponibili in due varianti di colore, nero e bianco, per adattarsi allo stile di gioco preferito da ognuno. E poi, oltre alle connotazioni audio di alta qualità, sono anche equipaggiati di una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui un microfono con riduzione del rumore basato sull’IA per una comunicazione chiara e pulita anche in ambienti chiassosi, controlli intuitivi e compatibilità totale con l’app Sony | Headphones Connect.

Cuffie versatili senza compromessi

Oltre agli INZONE Buds, Sony ha anche annunciato le cuffie wireless INZONE H5, ideali per le sessioni più intense in quanto dotate di una connessione wireless a 2,4 GHz, un audio 360 Spatial Sound per il gaming, un comfort eccezionale grazie al loro peso leggero e ai padiglioni auricolari morbidi, e una durata della batteria impressionante pari a 28 ore in modalità senza cavo, un jack da 3,5 mm rimovibile a piacimento incluso nella confezione, garantendo così la massima flessibilità. Infine, le amate INZONE H9 sono state ripensate con una nuova ed elegante variante nera, senza alterare la loro rinomata qualità audio e le funzionalità di cancellazione del rumore. Come già accennato, tutti questi prodotti sono il risultato di una stretta collaborazione tra Sony e la squadra di eSport Fnatic, che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di INZONE Buds e INZONE H5. I Fnatic sono noti per eccellere nei giochi competitivi, e la partnership con Sony si è concentrata su garantire che questi auricolari offrano le ore di autonomia, la confortevolezza e l’immersività acustica necessarie per competere a livello mondiale.

In conclusione, gli INZONE Buds, insieme alle cuffie INZONE H5 e alle INZONE H9, rappresentano l’ultima innovazione di Sony nel mondo del gaming, prodotti che offrono prestazioni audio di alta qualità, autonomia eccezionale e una serie di funzionalità avanzate che renderanno l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e competitiva. Sostenuti dalla collaborazione con Fnatic, una delle squadre di eSport più prestigiose al mondo, potete star certi che siano stati progettati per aiutarvi a vincere ogni partita!