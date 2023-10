Spin Rhythm XD: annunciata data per Nintendo Switch

Spin Rhythm XD è un rhythm game d’azione cinetico : il titolo è incentrato sulla coordinazione dei gesti con musica, flusso e ritmo; presenta cinque livelli di difficoltà e svariate opzioni per il controllo dell’ accessibilità , come immagini a basso impatto e scelta della velocità . È stato lanciato per la prima volta in Early Access su PC tramite Steam nel 2019, seguito dalla versione completa resa disponibile solo a marzo 2023. Insieme al rilascio del videogioco su Nintendo Switch , verrà reso disponibile anche il pacchetto dei contenuti da scaricare : saranno infatti disponibili con il DLC 10 nuove tracce dell’etichetta discografica Monstercat , una skin esclusiva per le ruote e altro ancora da scoprire.

Super Spin Digital , gli sviluppatori di Spin Rhythm XD, hanno annunciato la data di rilascio per Nintendo Switch: fissata per il 26 ottobre , sarà già preordinabile nello shop a partire dal 19 ottobre.

