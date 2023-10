Kona II Brume: annunciata la data d’uscita

Kona II Brume, l’avventura narrativa in prima persona della serie sviluppata da Parabole e pubblicata da Ravenscourt, sarà disponibile dal 18 Ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere poco qui sotto.

Ambientato in un villaggio minerario rurale del Canada negli anni ’70, il gioco vi mette nei panni del detective Carl Faubert mentre svela i misteri che infestano il luogo, lottando per la propria sopravvivenza. Nei panni di Carl, i giocatori dovranno affrontare una bizzarra nebbia – chiamata Brume – che sta disconnettendo il villaggio e i suoi abitanti dalla realtà e alterando l’equilibrio della natura. Scoprirete di non essere del tutto soli…

Qui sotto il trailer di lancio di Kona II Brume.

Caratteristiche chiave del gioco:

Esplora – entrate nella vasta terra immaginaria di Manastan, nel Canada settentrionale, e fatevi strada nel villaggio, o in ciò che ne rimane. Cercate indizi nelle baracche di legno, visitate i luoghi vicini con la vostra fidata slitta trainata da cani e navigate nei laghi circostanti.

– entrate nella vasta terra immaginaria di Manastan, nel Canada settentrionale, e fatevi strada nel villaggio, o in ciò che ne rimane. Cercate indizi nelle baracche di legno, visitate i luoghi vicini con la vostra fidata slitta trainata da cani e navigate nei laghi circostanti. Investiga – seguite con molta attenzione gli indizi e le scoperte. Consultate il diario di Carl Faubert e mettete alla prova le vostre abilità di detective. Riuscirete a svelare il mistero che si cela dietro la misteriosa nebbia?

Sopravvivi – la nebbia è implacabile: una fredda bufera di neve, una fauna pericolosa e incubi inquietanti. Preparatevi a sopravvivere contro ogni previsione!

Qui sotto alcuni screenshot.