Lords of The Fallen: ecco il trailer di lancio in attesa del ritorno del demone Adyr

HEXWORKS, uno studio di CI Games, ha svelato oggi il trailer ufficiale di lancio di Lords of the Fallen, l’atteso action-GDR in arrivo venerdì 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Ambientato nella vasta e interconnessa terra di Mournstead, Lords of the Fallen segue uno dei favolosi Portatori di lampade mentre si imbarca in un’epica missione per fermare l’imminente ritorno del dio demone Adyr. Il trailer odierno è stato pubblicato in concomitanza con gli ultimi giorni di disponibilità, per gli aspiranti Crociati dell’Oscurità, per preordinare il gioco sulla piattaforma che preferiscono.

L’ultima speranza dell’umanità contro Adyr e le sue orde si muoverà tra i mondi paralleli dei vivi (Axiom) e dei morti (Umbral) grazie all’uso di una misteriosa lampada ultraterrena, supererà mostruosità colossali e da incubo in entrambi i piani dell’esistenza e potrà, quando necessario, collaborare con un altro crociato grazie alla modalità co-op senza interruzioni.

Qui sotto il trailer di lancio, a questo link le informazioni pubblicate ieri sulle implementazioni del Dual Sense, e qui, qualora vogliate, il nostro provato da gamescom di agosto.