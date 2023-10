Fortnite: l’isola del Capitolo 1 tornerà presto?

I giocatori di Fortnite sono convinti che l’isola nella mappa del Capitolo 1 tornerà presto: ogni anno, dal 2020, ci sono stati rumor sull’effettivo ritorno di quella parte di mappa e sembra che quest’anno non faccia eccezione. A scatenare nuovamente la community, stavolta, è un tweet di un giocatore.

Nonostante sia in corso Fortnitemares dopo il rilascio del quarto capitolo, le voci su un possibile ritorno cominciano a farsi sempre più rumorose: uno screenshot del gioco postato su Twitter dall’utente @notkrae ha scatenato un dibattito online sulla presunta ricomparsa dell’isola del primo capitolo di Fortnite. L’immagine in questione mostra un cielo azzurro circondato da lampi bianchi in un cartellone di un grattacielo a Mega City, effettivamente identico al cielo del primo capitolo del videogioco.

Fortnite è un videogioco sparatutto in terza persona del 2017, sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Epic Games per console e PC. Il gioco presenta tre modalità distinte che condividono lo stesso motore grafico: Salva il mondo, Modalità creativa e Battaglia reale. Il gioco è inoltre caratterizzato inoltre da eventi estemporanei e micro-transazioni per acquistare valuta di gioco (V-bucks), che può essere utilizzata per ottenere aggiornamenti. Questa modalità è stata pubblicata su Microsoft Windows, PlayStation e Xbox.

Qui sotto lo screenshot della presunta ricomparsa dell’isola del capitolo 1.