PAC-MAN Mega Tunnel Battle Chomp Champs: annunciato il battle-royale

Bandai Namco Europe ha annunciato oggi PAC-MAN Mega Tunnel Battle Chomp Champs, che porterà la serie dell’icona del gaming in un Battle Royale multiplayer sulle piattaforme di gioco moderne con una grafica migliorata, nuove modalità, nuove musiche e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Il titolo promette anche di portare la competizione a nuovi livelli con il supporto per il cross-platform fino a 64 giocatori e un matchmaking personalizzato con un sistema di Amicizie, modalità classificata e classifiche globali.



Sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ad inizio 2024 (data precisa non ancora annunciata). Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia, e una serie di screenshot, che potete vedere qui sotto.

Articoli Consigliati Lords of The Fallen: ecco il trailer di lancio in attesa del ritorno del demone Adyr Kona II Brume: annunciata la data d’uscita

Questa la descrizione del gioco:

PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS offre alcune novità e tante caratteristiche che renderanno ancora più divertente giocare a questa versione unica di PAC-MAN in stile Battle Royale. Nel gioco, dovrai farti largo divorando tutto attraverso alcuni labirinti interconnessi per diventare il Chomp Champ, ovvero l’ultimo PAC rimasto al termine di ciascuna partita. Prendi il sopravvento sugli altri giocatori o ribalta la situazione contro i fantasmi utilizzando una vasta gamma di power-up che daranno a PAC-MAN scudi, una maggiore velocità e altri effetti. Sarà anche possibile sabotare i propri avversari usando power-up in grado di aiutare i fantasmi. Oltre a divorare i classici puntini che fanno parte della normale dieta di PAC-MAN, nonché occasionalmente alcuni gustosi frutti, potrai divorare anche i personaggi di PAC-MAN controllati dagli altri giocatori. Inoltre, ogni giocatore potrà decidere il proprio stile personalizzando il proprio PAC con una divertente gamma di elementi cosmetici.

Per chi adora la competizione, PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS consente ai giocatori di competere nelle modalità Classificata ed Eliminazione, o sarà anche possibile assistere alle partite sia a livello regionale che globale. Il celebre Battle Royale da 64 giocatori è stato ulteriormente migliorato con il supporto per il gioco cross-platform e un matchmaking basato sull’abilità, ampliando le possibilità di competizione, ma consentendo al tempo stesso ai giocatori di scegliere con chi vogliono competere.

Qui sotto il trailer d’annuncio.