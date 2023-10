Call Of Duty Modern Warfare 3: Sony pianifica un bundle per PS5

Sony sta pianificando di lanciare un bundle per console PS5 di Call of Duty Modern Warfare 3, in uscita il 10 novembre 2023. Non è ancora ufficiale la notizia, ma il bundle è stato menzionato alla fine di un trailer del videogioco per il LockPick Operator Pack, un DLC esclusivo PlayStation per Modern Warfare 3.

Il DLC includerà la skin dell’operatore Van Goated Lockpick, il progetto AMRican Gothic Weapon e il progetto dell’arma da mischia Starry Knife: i giocatori che preordineranno il titolo da PlayStation Store, troveranno il DLC direttamente nel gioco al momento del lancio. Non sarà invece rilasciato per altre piattaforme: il contenuto scaricabile sarà previsto per tutte le altre console e PC, infatti, solo per il prossimo novembre 2024, come previsto dagli accordi esclusivi e di lunga data tra Sony e Activision. Accordi, tra l’altro, firmati per mantenere Call Of Duty su PlayStation per un periodo che si ritene di 10 anni: il franchise ha compiuto 20 anni proprio nel 2023.

Nonostante la notizia del bundle non sia stata ancora confermata da Sony, il DLC sarà sicuramente incluso all’interno di esso qualora la notizia diventasse ufficiale.

Ricordiamo che il primo weekend di open access per la beta multiplayer di Call Of Duty Modern Warfare 3 termina oggi, martedì 10 ottobre. In attesa della data fissata per la release completa del gioco, potete vedere qui sotto una delle modalità di gioco: la Zombie Mode.