PlayStation 5: annunciato nuovo modello slim

La nuova PS5 è stata ridotta di volume di oltre il 30% e di peso del 18% e del 24% rispetto ai modelli precedenti. Sono presenti quattro pannelli di copertura separati, con la parte superiore lucida, mentre la parte inferiore rimane opaca. Chi acquista la PS5 Digital Edition può aggiungere in seguito l’Ultra HD Blu-ray Disc Drive per PS5, che sarà venduto separatamente al prezzo di 119,99 EURO.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Sony ha annunciato il lancio di un nuovo modello slim di PlayStation 5 (di cui qualcosa era trapelato già ad agosto). Come scritto sul blog ufficiale, “per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei giocatori, i team di ingegneri e progettisti hanno collaborato per creare una nuova forma che offra maggiore scelta e flessibilità”. Le stesse caratteristiche tecnologiche di PS5 sono dunque racchiuse in un design più piccolo , insieme ad un’unità Ultra HD Blu-ray Disc collegabile e a un’unità SSD da 1 TB per un maggiore spazio di archiviazione interno.

