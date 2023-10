LEGO Animal Crossing: svelati i set, in arrivo a marzo 2024

Dopo l’annuncio di pochi giorni fa, oggi 10 ottobre LEGO e Nintendo hanno mostrato i set LEGO Animal Crossing, che saranno disponibili da marzo 2024. Per l’occasione è stato pubblicato anche il filmato, che potete vedere nel tweet in fondo alla notizia.

I set sono 5, e si tratta di:

Bottega di Nook e casa di Grinfia – 535 pezzi – 74,99 Euro

Questo set presenta dettagli riconoscibil i della serie, con il negozio del procione Tom Nook che vende oggetti come ricette fai-da-te, semi di fiori, esche per pesci e attrezzi in cambio delle famose stelline. I bambini e le bambine possono poi unirsi a Tom Nook per un tè nella casa della gatta Grinfia, anch’essa piena di elementi familiari.

Festa di compleanno di Giuliano – 170 pezzi – 14,99 Euro

I bambini organizzano una festa per Giuliano, un cavallo, che i bambini e le bambine riconosceranno dalla serie di videogiochi. Gli fanno un regalo che include un microfono e una stellina moneta e condividono le cupcake mentre Giuliano spegne la candelina sulla sua torta di compleanno. Una volta terminati i festeggiamenti, i bambini ricostruiscono la scena costruibile, spostando le basi e riorganizzando i palloncini giocattolo, le decorazioni e gli accessori.

I bambini fanno un giro della casa di Cervina con Fuffi. Gli interni, realizzati nei colori di Cervina, sono pieni di dettagli riconoscibili, e i fan troveranno anche a una serie di nuovi elementi per ispirare i bambini a creare nuove storie per i personaggi.

L’immaginazione dei bambini prende il largo mentre si dirigono con Remo la tartaruga sulla sua barca verso l’isola deserta ispirata ad Animal Crossing per incontrare lo scoiattolo Scott.

I bambini e le bambine possono costruire un divertente campeggio di Animal Crossing. Con questo playset si divertiranno ad aiutare la minifigure del coniglio Bonny a montare la sua tenda giocattolo costruibile, prima di esplorare la zona.

Qui sotto il tweet ufficiale da parte di LEGO.