Battlefield 2042: disponibile la Stagione 6 Creazioni Oscure

Nella Stagione 6 , i giocatori devono dominare l’ignoto per sopravvivere in una struttura segreta di ricerca tecnologica che esegue esperimenti altamente classificati in una nuova mappa nascosta nelle Isole Ebridi della Scozia . Ispirata alle mappe preferite dai fan del passato della serie, come Operazione Prigione (Battlefield 4) e Operazione Metro (Battlefield 3) , Occultamento è la prima nuova mappa del franchise a presentare un ambiente sotterraneo completamente al chiuso, costruita con spazi di gioco ristretti che rendono l’esperienza intensa e claustrofobica. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui . Di seguito è riportata una breve descrizione dei contenuti aggiuntivi della Stagione 6:

