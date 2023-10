PlayStation 5 “Slim”: la Digital Edition con il lettore costa più del modello Standard

Nella giornata di ieri, con un annuncio arrivato senza alcun preavviso, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi modelli di PlayStation 5 nelle versioni Standard e Digital Edition, che verranno commercializzati nel corso del mese di novembre. Questi nuovi modelli “Slim” verranno venduti rispettivamente al prezzo di 549.99 euro e 449.99 euro.

La particolarità del modello Digital è che è possibile acquistare separatamente l’Ultra HD Blu-ray Disc Drive al prezzo di 119.99 euro e installarlo sulla console. Il problema però risiede nel fatto che sommando il costo di PlayStation 5 Digital Edition e dell’Ultra HD Blu-ray Disc Drive, il prezzo finale pari a 569.98 euro, ossia 20 euro in più rispetto al nuovo modello Standard di PS5. Dunque, un ripensamento sulla scelta iniziale, passando da digitale a disco, si ritroverà con un sovraprezzo di ben 20 euro.

Articoli Consigliati Need for Speed Unbound: ecco quando arriva l’aggiornamento Volume 5 e cosa include Battlefield 2042: è disponibile la Stagione 6 Creazioni Oscure

In realtà, i conti non tornano neanche per quanto riguarda la verticalità della piattaforma di gioco di Sony. Attualmente il prezzo ufficiale di PS5 al netto dell’aumento di 50 euro è pari a 549.99 euro per il modello Standard e 449.99 euro per quello Digital (gli stessi dei nuovi modelli). La differenza tra i 2 modelli però risiede nello stand verticale, presente di base nei vecchi modelli. Con il nuovo modello di PS5 sarà incluso uno stand orizzontale (non presente nel modello precedente perché non serviva), mentre un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente al prezzo di 29.99 euro.

Facendo 2 rapidi calcoli, ecco quanto verrebbero a costare le 2 console comprese di stand verticale, che non sappiamo perché non sia incluso di default nelle confezioni:

PS5 Standard Edition + stand verticale: 549.99 euro + 29.99 euro = 579.98 euro

PS5 Digital Edition + stand verticale: 499.99 euro + 29.99 euro = 529.998 euro

PS5 Digital Edition + Ultra HD Blu-ray Disc Drive + stand verticale: 499.99 euro + 119.99 euro + 29.99 euro = 599.97 euro

Non solo il prezzo finale è superiore ai modelli lanciati nel 2020, ma per ottenere il “pacchetto completo” partendo da PS5 Digital Edition, i giocatori dovranno sborsare la bellezza di 600 euro. Le domande sorgono spontanee: in fase di studio dei prezzi, Sony Interactive Entertainment ha preso in considerazione tutti questi conti? Ha mai pensato al raggiungimento di questa cifra finale?