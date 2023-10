Need for Speed Unbound: ecco quando arriva l’aggiornamento Volume 5 e cosa include

Il 12 ottobre è in arrivo in Need for Speed Unbound l’aggiornamento Volume 5 che include nuovi veicoli, livree, cosmetici, personalizzazioni e molto altro. Per ulteriori dettagli su sull’aggiornamento, visitate il sito ufficiale qui.

Questo volume presenta uno Speed Pass rinnovato, con 75 gradi gratuiti, cosmetici caleidoscopici e personalizzazioni retrò, nonché la grintosa Buick Grand National GNX (1987) per i corridori che raggiungono il grado 50. I giocatori possono anche accettare la sfida di fare 25 collisioni sfiorate con qualsiasi BMW mentre sono inseguiti dai poliziotti per sbloccare la nuova BMW M2 Coupé turbo (2023), dimostrando che sono i padroni delle strade e che non se ne andranno da nessuna parte. Saranno inoltre disponibili in negozio nuovi pacchetti di contenuti premium, tra cui lo spettrale “Trick or Street Swag Pack”, che dà vita alla leggendaria MINI John Cooper Works Countryman ’17 personalizzata, oltre a un pacchetto cosmetici, una maschera Skeleton Head, un effetto di guida, un clacson esclusivo e molto altro ancora. Di seguito una panoramica degli aggiornamenti:

Need for Speed Unbound – Trick or Street Swag Pack: Disponibile a €14.99, questo pacchetto premium contiene il Legendary Custom MINI John Cooper Works Countryman ’17, oltre a un’incredibile gamma di opere d’arte dal design classico ispirate allo stile a schizzo di inchiostro della golden age dell’animazione americana. Questi artwork sono presenti negli oggetti tra cui un pacchetto di cosmetici, una maschera Skeleton Head, un effetto guida, un clacson esclusivo e molto altro.

Need for Speed Unbound – Volkswagen Beetle (1963) Legendary Custom Pack: Questo pacchetto è disponibile a $9.99 e offre ai giocatori il Legendary Custom Volkswagen Beetle (1963) (bodykit personalizzato e livrea) e un aumento di 10 livelli Speed Pass, che li ricompenserà con 10 nuovi emozionanti oggetti cosmetici o di personalizzazione.

Need for Speed Unbound – Vol.5 Customs Pack: Questo nuovo pacchetto offre ai giocatori 3 nuove esclusive Custom Builds, tra cui Chevrolet Corvette Grand Sport (2017), BMW i8 Coupé (2018) e Mercedes-AMG C 63 Coupe (2018) per €5,99.

Need for Speed Unbound è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.