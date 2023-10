Frog Detective The Entire Mistery: annunciata la data di lancio

Gli sviluppatori Grace Bruxner e Thomas Bowker di Worm Club hanno annunciato la data ufficiale di lancio di Frog Detective The Entire Mistery. Il videogioco, che racchiuderà tutti i casi presenti nei titoli della serie, sarà disponibile a partire dal 26 ottobre negli store di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Sarà inoltre disponibile anche tramite Xbox Game Pass, Microsoft Store e per PC tramite Steam.

La saga di Frog Detective di Worm Club è una versione per famiglie del genere dei giochi polizieschi: lo scopo del gioco è risolvere casi e misteri in solitaria o in compagnia vestendo i panni di una rana detective, interrogando i sospetti ed esaminando qualsiasi cosa capiti a tiro con la lente d’ingrandimento.

Articoli Consigliati Hot Wheels Unleashed 2 diventa un’opera d’arte grazie alla collaborazione con Clessio Lab NVIDIA: ecco i nuovi giochi che supporteranno il DLSS

Frog Detective The Entire Mistery riunirà per la prima volta in un unico pacchetto tutti i casi della rana detective. La rana si ritroverà in Frog Detective 1 The Haunted Island (uscito nel 2018 su Steam) a risolvere il caso di un bradipo tormentato da un fantasma misterioso che nessuno sembra in grado di stanare. In Frog Detective 2 The case of the Invisible Wizard (lanciato nel 2019), invece, la rana si troverà a fronteggiarsi con un’entità malvagia che ha sabotato una parata. Nell’ultimo mistero, nel titolo Frog Detective 3 Corruption at Cowboy County (pubblicato nel 2022), il rompicapo da risolvere sarà quello di una città sprovvista di uno sceriffo, abbandonata al crimine.

Qui sotto il trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale degli sviluppatori.