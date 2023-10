Final Fantasy VII Rebirth: Square Enix spiega il logo e l’artwork del gioco

Square Enix si è rivolta alla piattaforma di social media X per spiegare l’artwork presente sulla copertina del prossimo Final Fantasy VII Rebirth. Creata dal direttore creativo del gioco Tetsuya Nomura, l’artwork vuole rappresentare tre mondi distinti in cui si trovano Cloud Strife, Sephiroth e Zack Fair. Secondo Square Enix, Cloud e Zack sono ai lati dell’arte, rappresentando i loro destini sconvolti a causa delle azioni dell’antagonista Sephiroth. I colori dell’immagine hanno lo scopo di evocare fuoco e sangue, a causa delle azioni di Sephiroth. Lo studio afferma inoltre che le sfumature rosse nella parte inferiore del logo del gioco dovrebbero rappresentare temi simili. Il direttore Naoki Hamaguchi ha rivelato a settembre che il gioco avrà bisogno di ben 150 GB per l’installazione su PS5. La versione fisica del gioco arriverà anche su due dischi Blu-ray. Nomura ha lasciato intendere che i personaggi che accompagnano i protagonisti diventeranno membri ufficiali del party nel sequel. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Final Fantasy VII Rebirth arriverà il 29 febbraio su PlayStation 5.

Created by Creative Director, Tetsuya Nomura, this artwork represents the three worlds that form the axis of the story in Final Fantasy VII Rebirth. Sephiroth is in the center, as he represents the instigator of the events of the past. #FF7R [1/2] pic.twitter.com/gmAW12vNum

Cloud and Zack are on the side as they represent their destinies being torn apart by Sephiroth. The image of blood, fire, and red that evokes Sephiroth, stains the sky and spreads over the world. The subtle red shade in the logo is also inspired by the same imagery. #FF7R [2/2] pic.twitter.com/f31w8e1BoQ

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) October 8, 2023