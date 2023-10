Tales of Arise Beyond the Dawn: il nuovo trailer presenta le missioni introduttive

Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer per il prossimo DLC Beyond the Dawn per Tales of Arise. Il video mostra le missioni introduttive del contenuto aggiuntivo. Il titolo ha superato il milione di copie lo scorso settembre. Trovate il trailer qui sotto.

Beyond The Dawn inizia un anno dopo la conclusione di Tales of Arise. Alphen e il resto dei Sei sono in una posizione difficile: riveriti come gli eroi liberatori di Dahna o insultati come i distruttori dei diritti dei Renani. Accidentalmente incontrano l’enigmatica Nazamil, una potente giovane ragazza, figlia di un Lord di Rena e di una schiava di Dahna. I Sei si offrono di proteggere Nazamil, ma molte cose accadranno man mano che i giocatori progrediranno e si legheranno con i loro compagni nell’affrontare un mondo diviso dopo la fusione di Rena e Dahna. In questa espansione, i giocatori sperimenteranno nuove entusiasmanti sfide e vedranno un mondo che è allo stesso tempo familiare ma cambiato. Di seguito una panoramica del titolo:

Un mondo selvaggio realizzato con la tecnologia “Atmospheric Shader”

Questo capitolo della saga introduce un nuovo shader grafico ispirato agli anime e alla pittura ad acquerello. Ammira personaggi dallo stile unico muoversi sullo sfondo di scenari ricchi di minuziosi dettagli.

Esplora un pianeta più vivo che mai

Scopri il mondo di Dahna, i cui paesaggi naturali cambiano volto con lo scorrere delle ore del giorno. Scala vette rocciose, nuota tra le acque dei fiumi, riposati intorno a un falò, cucina pietanze, visita nuove città, lotta contro il despota di un pianeta alieno e libera il popolo.

Tales of Arise: Beyond the Dawn uscirà il 9 novembre su Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.