Pain Hustler: è uscito il trailer del nuovo film Netflix

Vi lasciamo di seguito il trailer e, per gli altri prodotti in uscita su Netflix o sulle altre piattaforme vi ricordiamo il nostro consueto riepilogo settimanale .

Liza Drake (Emily Blunt) è una madre single che ha appena perso il lavoro e tutte le speranze. L’incontro casuale con il rappresentante farmaceutico Pete Brenner (Chris Evans) la convince a intraprendere un percorso allettante dal punto di vista economico, ma dubbioso dal punto di vista etico quando scopre di essere coinvolta in pericolose attività illegali. Alle prese con un capo sempre più incontrollabile (Andy Garcia), la salute sempre più in declino della figlia (Chloe Coleman) e una crescente consapevolezza dei danni causati dall’azienda per cui lavora, Liza è obbligata a valutare le proprie scelte. Pain hustlers – il business del dolore offre uno sguardo tagliente e rivelatorio su ciò che alcune persone fanno per disperazione e altre per avidità. Diretto dal premio BAFTA David Yates e prodotto da Lawrence Grey, il film vede anche la partecipazione di Catherine O’Hara, Jay Duplass e Brian d’Arcy James.

Spider-Man Beyond The Spider-Verse: svelata la trama

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy