Genshin Impact: ecco il teaser trailer su Wriothesley

La versione 4.1, “Verso le stelle che brillano in profondità”, è disponibile su tutte le piattaforme. L’area di Fontaine si espanderà a nord ed è qui che continuerà la storia principale insieme a Neuvillette e Wriothesley, aggiunti al cast di personaggi giocabili, e alla Messaggera dei Fatui “Arlecchino” che farà il suo debutto. Genshin Impact si prepara inoltre a festeggiare il suo terzo anniversario con i fan di tutto il mondo, che per questa occasione potranno riscattare varie ricompense, inclusi 10 Destino intrecciato, 1.600 Primogemme e 2 gadget esclusivi. Ricordiamo che sono stati rivelati i personaggi giocabili per la versione 4.2 del titolo.

Hoyoverse ha pubblicato il teaser trailer sul nuovo personaggio Cryo a cinque stelle Wriothesley. Il video si intitola Procedimento necessario e si focalizza sui doveri e le responsabilità quotidiane del personaggio, come direttore della prigione subacquea Forte Meropide e nei confronti dei suoi ospiti, e come queste sembrano a volte per lo stesso Wriothesley anche troppo gravose. Di seguito la descrizione del personaggio tramite la pagina YouTube:

Forte Méropide è un istituto indipendente dalla Corte di Fontaine, e in quanto tale l’amministratore di questa fortezza è responsabile di tutti i suoi affari. Al Duca in persona spetta decidere quali processi siano di minore importanza e quali abbia bisogno di seguire personalmente.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.