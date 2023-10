Guitar Hero: il CEO di Activision lascia intendere un ritorno

Il CEO ha aggiunto che Activision è “situata in una posizione unica come azienda perché ha i migliori franchise di tutti i videogiochi”. Guardando avanti ai “ prossimi 10 anni di gioco “, Kotick ha successivamente nominato il titolo musicale che attualmente si trova sulla strada di un revival proprio grazie alle risorse di Microsoft , compresa l’IA. Il CEO aggiunge inoltre una riflessione sul fatto che il riemergere di Guitar Hero e altri titoli simili sia impossibile senza calcolare l’uso di diversi tipi di risorse: sarà dunque grazie all’affermazione dell’intelligenza artificiale se vedremo rinascere alcuni dei franchise “ritirati” negli anni.

Kotick ha tenuto una riunione interna con i dipendenti di Activision Blizzard in cui ha discusso la stato della società in vista dell’acquisizione apparentemente imminente da parte di Microsoft . Durante l’incontro, il CEO ha iniziato a discutere della forza della tecnologia e dell’uso dell’ intelligenza artificiale in uso da Microsoft : le affermazioni di Kotick si sono concentrate sulla forza della ricerca che effettua Microsoft in campi diversi tra loro, come ad esempio il machine learning, l’analisi dei dati e i nuovi modi di pensare alla grafica. Strumenti tecnologici che potrebbero, quindi, portare miglioramenti ai giochi sviluppati da Activision .

