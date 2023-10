NVIDIA: ecco i nuovi giochi che supporteranno il DLSS

NVIDIA rilascia oggi una serie di succose novità, tra cui un nuovo driver GeForce Game Ready per la Open Beta multiplayer per PC di Call of Duty: Modern Warfare 3, Forza Motorsport & Lords of the Fallen, per garantire le migliori prestazioni al day one, per i tre attesissimi giochi. NVIDIA ha inoltre rilasciato il driver Studio di ottobre.

I giocatori di NVIDIA RTX hanno avuto una grande accelerata grazie a straordinari giochi come Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, supportato dal full ray tracing e dal DLSS 3.5, Counter-Strike ottimizzato dal sistema di latenza con NVIDIA Reflex e Mortal Kombat 1, che ha fatto il suo debutto con DLSS 2. Ottobre porterà un aggiornamento delle prestazioni DLSS per The LampLighters League.

I nuovi giochi DLSS includono Lords of the Fallen, la demo di RoboCop: Rogue City, Highrise City e la open beta di Call of Duty: Modern Warfare 3, DESORDRE: A Puzzle Game Adventure, Deliver Us Mars, Lodestar e Witchfire.

NVIDIA sta per lanciare anche un bundle per le GPU GeForce RTX serie e i laptop che include una copia dell’attesissimo Alan Wake 2

Call of Duty: Modern Warfare III PC Multiplayer Open Beta. Lancio il 12 ottobre con DLSS Super Resolution & Reflex:

Call of Duty: Modern Warfare 3 verrà lanciato il 10 novembre, ma i giocatori PC possono giocare alla beta multiplayer, potenziata con DLSS 2 Super Resolution e NVIDIA Reflex, a partire dal 12 ottobre. I giocatori che hanno pre-acquistato Call of Duty: Modern Warfare 3 potranno iniziare a giocare il 12 ottobre mentre dal 14 ottobre tutti possono scaricare la beta e giocarci fino al 16 ottobre.

Nei giochi sparatutto in prima persona, la latenza del PC può fare la differenza tra win e sconfitte, e i giocatori GeForce potranno usufruire dei vantaggi di NVIDIA Reflex per migliorare la latenza, già nella beta. I giocatori GeForce beneficeranno anche di un aggiornamento delle prestazioni DLSS 2 Super Resolution durante la beta.

Quando la campagna per PC verrà lanciata il 2 novembre per i clienti in pre-order, e nel gioco completo il 10 novembre, i giocatori GeForce RTX 40 Series potranno anche attivare il DLSS 3 Frame Generation per ottenere un frame rate ancora più veloce. Per saperne di più, date uno sguardo al nostro articolo su Call of Duty: Modern Warfare 3.

Per un’esperienza ottimale in ogni fase di rilascio del gioco, scaricate e installate il nuovo Game Ready Driver.

Game Ready per Forza Motorsport e Lords of the Fallen. Questo è anche il driver da utilizzare per i giocatori che giocano a Forza Motorsport di Turn 10 Studios, il cui lancio è previsto per oggi 10 ottobre.

Questo driver supporta anche HEXWORKS e Lords of the Fallen di CI Games, che verrà lanciato il 13 ottobre con il supporto al DLSS 3 Frame Generation e NVIDIA Reflex dal day-one.

The Lamplighters League debutta con il DLSS 2

The Lamplighters League vanta il supporto immediato per il DLSS 2, offrendo ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza di gioco. Fatevi strada con furti e sparatorie in un mondo di avventure pulp in The Lamplighters League. Attraversate una varietà di luoghi emozionanti in tutto il mondo e superate i vostri nemici in combattimenti strategici a turni e, se giocate bene le vostre carte, potreste salvare il mondo.

Harebrained Schemes, i creatori di The Shadowrun Trilogy e di BATTLETECH, propone ai giocatori un mondo tutto nuovo ambientato in un 1930 alternativo, dove un culto tirannico chiamato Banished Court è in procinto di dominare il mondo. Per millenni, tutto ciò che si è frapposto tra questa sinistra cabala e i suoi piani è stato un gruppo di eroici studiosi noti come la Lamplighters League. Reclutate una squadra di disadattati e furfanti con abilità uniche e personalità indimenticabili e inseguite la Banished Court fino ai confini del mondo in un mix di infiltrazione in tempo reale, combattimenti tattici a turni e una storia di avventura e intrighi guidata dai personaggi.

DESORDRE: A Puzzle Game Adventure si aggiorna con il full ray tracing

DESORDRE: A Puzzle Game Adventure di SHK Interactive, è stato lanciato a giugno con il DLSS 2, aiutando i giocatori GeForce RTX a ottenere prestazioni più veloci nei mondi paralleli dove i giocatori saltano come parte di un programma terapeutico sperimentale. Ad agosto è diventato uno dei primi giochi Unreal Engine 5.2 al mondo ed è stato aggiornato con il DLSS 3. Ora DESORDRE è stato aggiornato con grafiche in full ray tracing.

Acquista GeForce RTX, ottieni Alan Wake 2

L’attesissimo sequel di Remedy Entertainment, Alan Wake 2, supporta le tecnologie leader del settore, fra cui Full Ray Tracing e NVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction e NVIDIA Reflex.

Per celebrare l’arrivo di Alan Wake 2, NVIDIA presenta oggi un nuovo bundle Alan Wake 2 GeForce RTX 40 Series, disponibile fino al 13 novembre. Chi acquisterà schede grafiche e PC desktop GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 e 4090 idonei, o un laptop con una GPU GeForce RTX 4090, RTX 4080 o RTX 4070 presso rivenditori ed etailer selezionati, riceverà una copia digitale del gioco, da giocare al momento dell’uscita il 27 ottobre.