Hot Wheels Unleashed 2 diventa un’opera d’arte grazie alla collaborazione con Clessio Lab

PLAION, sviluppatore, publisher, distributore e leader mondiale nell’ambito dell’entertainment, Milestone, uno dei leader mondiali nello sviluppo di giochi racing, e Mattel, Italy. sono felici di annunciare una collaborazione con Clessio Lab, una delle realtà italiane più importanti nella customizzazione di scarpe, che ha realizzato una sneaker personalizzata, ispirata a Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, disponibile dal 19 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam ed Epic Games Store.

Tutti i fan del brand Hot Wheels potranno ammirare questo “capolavoro su scarpa”, ispirato alla livrea dell’esclusiva Twin Mill, il 15 Ottobre , presso lo stand Mattel allo Sneakerness, uno degli appuntamenti più importanti dedicato agli amanti di questo modello di calzatura, che si terrà il 14 e il 15 ottobre, a Milano, presso gli East End Studios di via Mecenate 88/A. Durante tutto il weekend, sempre presso lo stand di Mattel, i visitatori avranno anche la possibilità di provare in anteprima esclusiva in Italia Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, data la presenza di una postazione PS5 dedicata, con due controller per sfidare un amico a colpi di boost, doppi salti, schivate e derapate.

Questa collaborazione segna una nuova ed entusiasmante sinergia nel settore videoludico, unendo dei mondi che sembrano molto diversi, quello del videogioco, del giocattolo e della scarpa, che si incontrano e si fondono nell’immaginario e nella cultura pop.

La sneaker creata da Clessio Lab, ispirata alla meravigliosa Twin Mill, è stata realizzata con dei materiali di altissima qualità e, più che un custom, si tratta di una scarpa creata a mano, da zero, tramite un processo creativo che unisce design e conoscenze artigianali nel campo dello sneaker-making. Dopo due settimane di lavoro, la scarpa, con tanto di scatola celebrativa, è terminata ed a breve arriveranno i materiali video per narrare l’intero processo creativo.

Infatti Davide Paoli, in arte Clessio, è uno degli artisti più importanti a livello europeo del settore: non solo dipinge, ma smonta e rimonta, creando scarpe a mano da zero, come nel caso della sneaker bespok dedicata a Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.

Plaion, Milestone e Mattel vi aspettano numerosi dal 14 ottobre a Sneakerness per mettere le mani sul gioco e il 15 per ammirare dal vivo la collaborazione con Clessio Lab.