One Piece: Eiichiro Oda ha offerto il ruolo di Chopper a un’attrice

Una delle più grandi novità della seconda stagione di One Piece di Netflix sarà molto probabilmente TonyTony Chopper. Sappiamo infatti che la renna-dottore entrerà a far parte nela ciurma di Cappello di paglia già dai prossimi episodi, e in molti si chiedono come sarà realizzata nel live-action.

A sorprendere i fan è stata l’attrice Hashimoto Kana, che durante un’intervista ha affermato, più o meno scherzosamente, che Eiichiro Oda in persona le ha offerto il ruolo di Chopper. Per lei non sarebbe la prima volta nel mondo degli adattamenti live-action, perché ha già partecipato come attrice in Assassination Classroom, Gintama e uno spettacolo teatrale de La città incantata.

La curiosità su come verrà realizzato Chopper è sicuramente dovuta al fatto che si tratta di un personaggio molto diverso rispetto a Monkey D. Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji, i primi cinque pirati della ciurma introdotti nella prima stagione.

Con Oda nelle vesti di produttore esecutivo non c’è dubbio che si mirerà a rendere giustizia al materiale di origine, e quindi probabilmente TonyTony rimarrà sicuramente fedele al suo aspetto animalesco del manga e dell’anime di One Piece.

Infatti, prima di incontrare Luffy e la sua ciurma sull’isola di Drum, Chopper era in origine una renna. Mangiando un Frutto del Diavolo è diventato antropomorfo e ha acquisito la capacità di parlare e di trasformarsi diventando più forte o veloce. Non si sa ancora con certezza se verrà realizzato con tecniche di animazione o con del trucco prostetico come si è già fatto per altri personaggi.