Jujutsu Kaisen Cursed Clash: svelata la data

Bandai Namco ha annunciato la data d’uscita di Jujutsu Kaisen Cursed Clash, titolo tratto dal manga di Gege Akutami. Sarà disponibile dal 2 febbraio 2024 su PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC via Steam. Per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e una serie di nuovi screenshot, che potete vedere qui sotto.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH offrirà una modalità storia basata sulla prima stagione dell’anime e Jujutsu Kaisen 0, consentendo ai giocatori di affrontare nemici impegnativi in intensi combattimenti 2 contro 2. Per mettere alla prova le numerose abilità maledette insieme o contro gli amici, al lancio saranno disponibili anche una modalità competitiva e cooperativa online, che consentiranno di fare squadra con altri utenti e affrontare avversari in tutto il mondo in battaglie occasionali o classificate.

Articoli Consigliati Tower of Fantasy: nuovi dettagli su “A Sword Dance of Ice” Dead Island 2 Haus: annunciata la data dell’espansione della storia

Per mostrare le proprie tecniche di combattimento con stile, sarà possibile sbloccare una vasta gamma di costumi per i personaggi giocabili, avanzando nel gioco o con i prossimi DLC, insieme ad alcune “face card” con cui aggiornare il proprio profilo online.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH sarà disponibile in tre edizioni differenti:

Standard Edition

Gioco base

Bonus per il pre-ordine Set completo Jujutsu High First-Year

Digital Deluxe Edition

Gioco base

Bonus per il pre-ordine Set completo Jujutsu High First-Year

DLC: Hidden Inventory/Premature Death

Minigioco di baseball Jujusta 2024

Digital Ultimate Edition

Gioco base

Bonus per il pre-ordine Set completo Jujutsu High First-Year

DLC: Hidden Inventory/Premature Death

Minigioco di baseball Jujusta 2024

Artbook e colonna sonora digitali

DLC: Set completo Anime Theme 1

È ora possibile prenotare il gioco, tranne la versione digitale per Nintendo Switch che sarà disponibile più avanti.

Qui sotto il nuovo trailer.