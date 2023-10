Diablo IV: la nuova Chiacchierata intorno al fuoco mostra le novità in arrivo con le patch 1.2.0 2 e 1.2.1

PlayStation 5 Cloud Streaming: da questo mese sarà disponibile per i membri di PlayStation Plus Premium

Ieri 10 ottobre si è svolta la nuova Chiacchierata intorno al fuoco , basata sugli aggiornamenti in arrivo nelle patch 1.2.0 e 1.2.1 di Diablo IV . Il progettista di gioco associato Charles Dunn , il capo progettista del bilanciamento Adam Jackson e Adam Fletcher hanno introdotto la filosofia di progettazione dietro ai cambi alle classi e al bilanciamento dei danni, agli aggiornamenti alle resistenze e agli oggetti, ai nuovi oggetti unici e non solo. Il team ha anche risposto in diretta a domanda da parte della community.

