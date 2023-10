Total War Pharaoh: ora disponibile su Steam

Total War Pharaoh, il videogioco strategico sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA , è da oggi 11 ottobre disponibile su PC tramite Steam e su Epic Games Store, dopo l’early access di settembre per coloro che lo avevano preordinato.

Il gioco è un ritorno alle radici storiche del franchise. Incentrato nel periodo del Nuovo Regno egiziano, le decisioni strategiche prese dal giocatore determinano il destino di tre grandi culture che combattono per la loro sopravvivenza nell’età del bronzo. Il giocatore deve gestire il suo impero in materia di diplomazia, economia e forza militare, prima di comandare migliaia di legioni di soldati e macchine da guerra in conquiste tattiche.

Gli eventi di Total War Pharaoh sono ispirati alla storia: l’ambiente dell’Antico Egitto è completamente ricreato dalle rive del Nilo ai deserti aridi, spazzati dal vento della penisola del Sinai e le coste rocciose dell’antica Anatolia. Composto da diversi stili di gioco, il giocatore sceglie uno dei leader storici tra gli egiziani, gli ittiti e i cananei, variando la strategia a seconda della cultura rappresentata. La campagna di gioco, inoltre, è totalmente personalizzabile: dai dettagli delle risorse alla possibilità di giocare coi disastri naturali, anche grazie a drastici cambiamenti del meteo. Fedelmente alla storia, anche la possibilità di adorare gli Dei viene incrementata nel videogioco: a seconda della riverenza mostrata cambia la possibilità di guadagnare dei bonus aggiuntivi.

Total War Pharaoh viene pubblicato al prezzo di lancio di 59,99€ per la versione standard, mentre la Deluxe Edition ha un costo di 72,87€. L’ultima edizione disponibile è la Total War Pharaoh Dynasty Edition al prezzo di 91,46€. I giocatori che acquistano il gioco nella prima settimana dalla sua uscita possono accedere ai pacchetti cosmetici Avatar of the Gods e Heart of the Shardana.

Qui sotto, il trailer di lancio di Total War Pharaoh pubblicato dal canale YouTube ufficiale del gioco.