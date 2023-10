Windjammers 2 si aggiorna con nuovi personaggi

Da oggi 11 ottobre è disponibile un aggiornamento gratuito di Windjammers 2, il gioco di lancio di dischi targato Dotemu. L’update porta due nuovi atleti giocabili, l’androide Jamma GX03 e Anna Szalinski dalla Polonia, due nuove modalità d’allenamento, Lezioni ed Esercizi, e le lobby crossplay. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questi i dettagli dagli sviluppatori sulla pagina Steam del gioco:

Volevamo prenderci il tempo necessario per esaminare tutti i feedback che ci sono pervenuti dal lancio del gioco e risolvere i problemi segnalati con soluzioni concrete. È stato necessario più tempo del previsto perché abbiamo avuto qualche difficoltà, ma non ci siamo mai arresi: volevamo soddisfare le richieste dei giocatori e fare in modo che potessero godersi appieno il gioco. Speriamo che il grande aggiornamento gratuito di oggi riesca a scatenare un’intensa passione per Windjammers nell’animo di tutti!

Dopo un anno di duro e intenso lavoro, il team di sviluppo di Windjammers 2 è felice di annunciare un NUOVO, GRANDE aggiornamento GRATUITO che aggiunge due nuovi personaggi, nuove modalità e varie funzionalità online, incluse le tanto attese lobby, la modalità spettatore e il supporto completo per il crossplay.

DUE NEW ENTRY: JAMMA GX03 E ANNA SZALINSKI

Jamma GX03 è un androide all’avanguardia sviluppato da Todemu, lo sponsor principale della federazione Flying Power League. Grazie alle sue abilità ben bilanciate e alla sua incredibile velocità, può mettere a dura prova anche i migliori in campo.

Anna Szalinski è un’orfana cresciuta in Polonia. Cresciuta in un gruppo di artisti circensi, è poi scappata dopo aver assistito a ripetuti abusi sugli animali. La giovane ed energica sollevatrice di pesi è pronta a tutto per realizzare il suo sogno: vincere la gara della Flying Power League e sfruttare la fama per difendere gli animali maltrattati in cattività.

DIAMO IL VIA ALL’ALLENAMENTO!

Visti i commenti ricevuti su Windjammers 2 dopo il lancio dell’anno scorso, abbiamo deciso di aggiungere due nuove modalità, Lezioni ed Esercizio, per aiutare i giocatori a prendere dimestichezza con le meccaniche di Windjammers 2.

Le Lezioni sono una modalità tutorial che consente di imparare tutte le mosse, da quelle di base (lob, tiri a effetto, slap shot e drop shot) a quelle più avanzate (salti, super shot, ecc.).

La modalità Esercizio consente di cimentarsi contro il computer scegliendo le impostazioni preferite: lato del servizio, livello di difficoltà e altro ancora.

OGGI IL GRANDE DEBUTTO DI LOBBY E CROSSPLAY

Non è tutto per questo grande aggiornamento gratuito. L’incredibile team di sviluppo di Windjammers 2 ha deciso di lavorare anche sulle tanto richieste funzionalità online. Siamo orgogliosi di annunciare che da oggi su Windjammers 2 sono disponibili le lobby e il crossplay!

Puoi unirti a una lobby esistente o crearne una tu per giocare con gli amici, usando una password e configurando varie impostazioni per i vostri incontri.

Grazie al crossplay, anche i fantastici utenti di Nintendo Switch e PlayStation potranno unirsi ai giocatori di Steam e Xbox in serrati scontri online.

Ricordiamo che per alcune nuove funzionalità online sarà necessario effettuare un ripristino totale delle attuali classifiche online.

Indossa la tua tuta migliore, inforca gli occhiali da sole e afferra saldo il disco, perché il divertimento sta per iniziare!

Qui sotto potete vedere il trailer che mostra le nuove modalità. A questo link invece, qualora vogliate, la nostra recensione del gioco uscita a gennaio 2022.