Sand Land: il primo dev diary è su nemici e veicoli

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore ILCA hanno fatto uscire il primo di una serie di dev diary per SAND LAND, l’action-RPG basato sul manga di Akira Toriyama. Questo primo episodio è incentrato sui nemici e sui veicoli.

Il testo che accompagna il video su YouTube dice: “Benvenuti nella SAND BOX! Vi presentiamo la nostra serie di diari di sviluppo per SAND LAND – facciamo il pieno di energia con l’Episodio 1: Veicoli e nemici! Scopri come attraverserai il deserto e quali pericoli attendono te e la ciurma di Belzebù”.

Nel filmato a parlare è il game produce Keishu Minami, intervistato dalla social marketing manager Samantha Reinert.

Minami spiega, mentre sotto passano le immagini di gameplay, di come Belzebù possa collegare combo con attacchi normali, o attivare abilità per utilizzare potenti tecniche. Più va avanti il gioco, e più il protagonista sbloccherà le abilità dallo skill tree. Le sue abilità sono sufficienti per combattere nemici piccolo come ad esempio raptor e banditi, ma quando arrivano nemici di grosse dimensioni o tank, è consigliabile utilizzare i veicoli. Nel gioco ci saranno diversi veicoli, come tank, jump-bot e moto, ognuno con abilità peculiari da essere utilizzate al meglio a seconda della situazione. Viene mostrato anche come possono essere personalizzati i veicoli, dalle armi al motore. Ci saranno poi nel mondo di gioco nemici unici, nemici che controllano veicoli e mostri che vivono nel deserto. A proposito di mostri, Minami ha fatto l’esempio del Grande Coccodrillo del Deserto, che si nasconde per poi attaccare nelle sabbie mobili, o i raptor, che spesso attaccano in gruppo. Viene mostrato anche il combattimento con il Geji Dragon, presente anche nel manga.

SAND LAND è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PC (Steam). Non è ancora stata annunciata una data di uscita. Qui sotto il dev diary (con sottotitoli in inglese). A questo link la news con lo story trailer pubblicato a settembre.