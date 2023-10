Destiny 2 offre ai giocatori un credito di 45 dollari dopo ban errato

Destiny 2 (la cui prima pubblicazione risale al 2017 su PlayStation 4 e Microsoft Windows ) è un videogioco free-to-play , sequel dello shared world shooter Destiny , uscito nel 2014. Esistono due modalità di gioco differenti tra loro: si può giocare in modalità PvE (player versus environment) e PvP (player versus player); entrambe le versioni presentano missioni più semplici e brevi fino ad arrivare a modalità di gioco che richiedono molte ore e numerosi tentativi per essere completate.

Sono stati presi subito dei provvedimenti per risolvere il problema ai giocatori “innocenti”: verrà offerto, infatti, un credito di 5000 Silver (equivalenti di 45 dollari nel gioco ) da spendere in e-motes e ornamenti nello shop di Eververse al posto di effettuare delle micro-transazioni.

Una recente e-mail proveniente dallo studio ha dichiarato che un piccolo numero di giocatori ha avuto i loro account “inavvertitamente contrassegnati come manomessi con funzionalità client di gioco”. Nonostante sia stato confermato che la stragrande maggioranza di queste segnalazioni sono effettivamente accurate , lo studio ha scoperto che in casi estremamente rari questo rilevamento può essere attivato senza colpa del giocatore .

Destiny 2 , videogioco sviluppato da Bungie con l’assistenza di Vicarious Visions e High Moon Studios , offrirà un credito di 45 dollari ai giocatori che sono stati bannati per sbaglio . Nel corso degli anni il team di sviluppatori ha combattuto duramente contro i tentativi di hacking e imbrogli da parte dei giocatori che ora, tuttavia, affermano di essere stati allontanati dal gioco per errore.

