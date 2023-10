Nell’aggiornamento 3.3 , i Wanderer potranno scoprire un nuovo boss e una nuova trama. Xingtian , un noto personaggio delle Tenebre di alto rango, sarà presente a Marshville. Molti sono stati sacrificati per confinarlo nel dungeon e ora i Wanderer avranno la possibilità di tentare la fortuna in battaglia. I giocatori potranno anche prender parte alla nuova storia principale , Marshville coperta dal gelo, aiutando Marshville a liberarsi dall’Oscurità e ad accelerare la modifica della Meridiana Infinita .

Level Infinite e Hotta Studio hanno fornito ulteriori dettagli sull’imminente aggiornamento A Sword Dance of Ice , prossima espansione di Tower of Fantasy in arrivo il 24 ottobre . Marshville, un tempo terra abbondante e vivace, si è trasformata in una tundra invernale, afflitta dalla più grave invasione delle Tenebre di sempre. Due enormi rovine di Giada Nera si trovano a Marshville e molti misteri su di esse sono rimasti irrisolti per anni.

Tower of Fantasy: nuovi dettagli su “A Sword Dance of Ice”

