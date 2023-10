PlayStation Plus Catalogo Giochi: ufficiali i titoli di ottobre

Come da programma, dopo i leak di qualche giorno fa, oggi 11 ottobre sono stati annunciati ufficialmente i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo PlayStation Plus Catalogo Giochi nel mese di ottobre 2023. E i leak di billbil-kun si sono rivelati ancora una volta affidabili, con l’arrivo di Gotham Knights, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, Disco Elysium The Final Cut, Far: Changing Tides, Gungrave GORE, Elite Dangerous, Dead Island Definitive Edition e Alien Isolation. Qui sotto il filmato pubblicato da PlayStation Access che mostra i giochi in arrivo, più sotto tutta la lista completa.

PlayStation Plus Extra e Premium | Catalogo dei giochi

Gotham Knights | PS5

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Outlast 2 | PS4

Elite Dangerous | PS4

FAR: Changing Tides | PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E.

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5

PlayStation Premium | Classici

Tekken 6 | PS4, PS5

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

Qui sotto potete vedere l’immagine che mostra i giochi di punta in arrivo nel servizio PS Plus Catalogo Giochi nel mese di ottobre 2023, per gli abbonati Premium ed Extra. Vi ricordiamo infine che per quanto riguarda i giochi disponibili anche per gli abbonati Essential, questo mese sono arrivati The Callisto Protocol, Farming Simulator 2022 e Weird West.