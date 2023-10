PlayStation 5 Cloud Streaming: da questo mese sarà disponibile per i membri di PlayStation Plus Premium

Dal 23 ottobre qui in Europa sarà disponibile lo streaming nel cloud di PlayStation 5 per i membri di PlayStation Plus Premium: come scritto sulle pagine del PlayStation Blog infatti, sono stati condivisi nuovi dettagli sul PlayStation 5 Cloud Streaming per i membri di PlayStation Plus Premium.

A partire da questo mese, verrà lanciato l’accesso allo streaming nel cloud per i titoli digitali PS5 supportati nel catalogo dei giochi di PlayStation Plus e delle versioni di prova dei giochi, così come per i titoli supportati nella raccolta di giochi PS5 di proprietà dei membri di PlayStation Plus Premium. Qui sotto il trailer pubblicato per l’occasione.

Articoli Consigliati Destiny 2 offre ai giocatori un credito di 45 dollari dopo ban errato Total War Pharaoh: ora disponibile su Steam

I giochi PS5 selezionati saranno disponibili per lo streaming ed è in programma di rendere disponibili tramite questo nuovo servizio centinaia di altri titoli PS5. Sono inclusi:

I migliori successi di PS5 dal catalogo dei giochi di PlayStation Plus, tra cui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, e Saints Row IV

Versioni di prova dei giochi per i titoli PS5, come Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt e The Calisto Protocol

Ulteriori titoli digitali PS5 che i membri di PlayStation Plus Premium possiedono e che saranno disponibili per lo streaming, inclusi Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite

Questi sono solo alcuni esempi di giochi PS5 supportati che, oltre al download, includeranno un’opzione per lo streaming nel cloud.

All’uscita, lo streaming nel cloud di PS5 sarà disponibile esclusivamente per la console PS5. Invece di scaricare un titolo, i giocatori possono accedere allo streaming nel cloud di PS5 tramite il loro abbonamento a PlayStation Plus Premium. Inoltre, i membri di PlayStation Plus Premium potranno usufruire delle funzioni disponibili con il nuovo servizio di streaming per PS5, tra cui:

I contenuti scaricabili e gli acquisti di gioco saranno disponibili per lo streaming di PS5, compresi DLC e componenti aggiuntivi, come avviene per gli acquisti nei giochi scaricabili.

saranno disponibili per lo streaming di PS5, compresi DLC e componenti aggiuntivi, come avviene per gli acquisti nei giochi scaricabili. Opzioni per l’alta risoluzione , incluso 4K, 1440p, 1080p e 720p, con 60 FPS e uscita SDR o HDR.

, incluso 4K, 1440p, 1080p e 720p, con 60 FPS e uscita SDR o HDR. Audio ottimizzato con supporto per tutte le capacità audio di PS5, incluso Tempest 3D Audiotech, 5.1 e 7.1.

con supporto per tutte le capacità audio di PS5, incluso Tempest 3D Audiotech, 5.1 e 7.1. È possibile acquisire istantanee della schermata e registrare fino a 3 minuti di video, che verranno scaricati nella galleria multimediale di PS5 e saranno disponibili anche nella galleria multimediale su PS App.

Ci sarà un lancio a livello regionale seguendo un percorso graduale. Ecco le date di uscita attualmente previste, in base all’orario locale:

Giappone – 17 ottobre

Europa – 23 ottobre

Nord America – 30 ottobre

Lo streaming nel cloud tramite PlayStation Plus Premium è attualmente disponibile in Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Cipro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.