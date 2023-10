The Marvels: pubblicati nuovi poster e uno spot del film

Marvel Studio ha pubblicato oggi due poster e un nuovo trailer per il film The Marvels, in uscita nelle sale italiane il prossimo 8 novembre.

La sinossi del film: The Marvels, film diretto da Nia DaCosta, è il sequel di Captain Marvel e vede l’eroina Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) fronteggiare una nuova minaccia, anche se questa volta non sarà sola. Accanto a lei, infatti, ci saranno altri supereroi pronti ad affrontare i villains.

Dopo aver recuperato la sua identità, sottrattale dai tirannici Kree ed essersi vendicata della Suprema Intelligenza, Carol deve occuparsi di un universo destabilizzato, essendo l’unica che può farsi carico di questo grande e impegnativo compito. Quando si imbatte in un wormhole, collegato a un rivoluzionario Kree, si rende conto che i suoi poteri da Captain Marvel sono intrecciati a quelli dell’adolescente Kamala Khan (Iman Vellani), sua grande fan, e a quelli del capitano Monica Rambeau (Teyonah Parris), nipote di Carol e astronauta S.A.B.E.R..

Il trio dovrà formare una squadra, The Marvels, e collaborare per imparare a lavorare in sinergia, unendo i loro poteri di luce, per salvare l’universo intero da una perfida Kree e dal suo esercito.

Articoli Consigliati One Piece: Eiichiro Oda ha offerto il ruolo di Chopper a un’attrice Pain Hustler: è uscito il trailer del nuovo film Netflix

Ecco i poster:

Il film è interpretato da Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson. Nia DaCosta dirige e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos e Matthew Jenkins sono produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Nia DaCosta e Megan McDonnell ed Elissa Karasik.

Vi lasciamoil nuovo trailer:

Cliccate qui invece per la recensione del primo capitolo.