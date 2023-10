Il Black Friday 2023 si avvicina: cosa aspettarsi?

Il Black Friday, noto anche come il “venerdì nero“, rappresenta uno degli eventi più attesi dell’anno per gli amanti della tecnologia e dello shopping. Questo giorno, che cade tradizionalmente il quarto venerdì di novembre, offre una serie di opportunità imperdibili per gli acquirenti. Durante questa giornata, i negozi di tutto il mondo offrono sconti e promozioni speciali su una vasta gamma di prodotti, rendendo il Black Friday un momento ideale per anticipare i regali di Natale, aggiornare dispositivi obsoleti e fare affari convenienti.

Nel corso degli anni, il Black Friday ha assunto un’importanza sempre maggiore, estendendosi anche a settori al di fuori dell’elettronica e diventando un’occasione per risparmiare su una varietà di beni di consumo. Ad esempio, anche grandi catene di alimentari e negozi di abbigliamento si sono unite alla corsa alle offerte, consentendo agli acquirenti di risparmiare su generi alimentari, abbigliamento, cosmetici e molti altri articoli.

Il Black Friday del 2022 è stato particolarmente significativo, poiché ha rappresentato una sorta di rinascita dopo il periodo di crisi causato dalla recente pandemia. In Italia, i consumatori hanno speso ben 2 miliardi di euro in acquisti online durante la settimana del Black Friday. Questo dato ha avuto un impatto notevole sul totale degli acquisti online effettuati nell’arco dell’intero anno, costituendo circa il 4% delle spese totali online per il 2022. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C 2022, un rapporto pubblicato da Netcomm in collaborazione con il Politecnico di Milano, i settori in maggiore crescita sono stati quelli della moda e dei prodotti di bellezza.

Cosa possiamo aspettarci dal Black Friday 2023?

Anche se è difficile fare previsioni precise, è probabile che il trend delle offerte convenienti continui. I negozi di elettronica, come MediaWorld, stanno già preparando le proprie campagne per il Black Friday 2023, anticipando una settimana intensa di shopping. Possiamo aspettarci sconti interessanti su smartphone di ultima generazione, come quelli Samsung o Xiaomi, oltre a prezzi vantaggiosi per l’acquisto di videogiochi, console e computer. In passato, le uscite più recenti hanno beneficiato di sconti significativi, come è stato il caso nel 2021 con il gioco The Last of Us 2.

Oltre all’elettronica, ci saranno offerte su una vasta gamma di prodotti, tra cui elettrodomestici come forni e lavatrici. Inoltre, settori come moda e bellezza non saranno da meno, presentando promozioni che si sposano perfettamente con l’arrivo delle festività natalizie. Un esempio è rappresentato da un moderno asciugacapelli, che potrebbe costituire il regalo ideale per un appassionato di hairstyling, mentre uno smartwatch di ultima generazione coniuga in modo impeccabile i concetti di moda e tecnologia.

In conclusione, il Black Friday rimane una settimana dedicata allo shopping, adatta a persone di tutte le età e con budget diversi. Che tu sia un giovane in cerca dell’ultimo videogioco in offerta o un adulto alla ricerca di un nuovo telefono, il Black Friday è il momento ideale per fare acquisti che normalmente eviteresti durante il resto dell’anno. Con l’ampia varietà di offerte disponibili, c’è qualcosa per tutti, e l’attesa per il prossimo Black Friday è già iniziata.