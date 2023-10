Mortal Kombat 1: disponibile l’aggiornamento per Nintendo Switch

Mortal Kombat 1 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch . Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra Recensione) ha avuto un lancio di successo ma è vero che non è stato rilasciato nelle migliori condizioni su Nintendo Switch . Successivamente il direttore del gioco Ed Boon ha promesso che ci sarebbe stato “assolutamente” un aggiornamento per risolvere questi problemi sulla piattaforma ibrida e con questo in mente, ora ne è stato rilasciato uno nuovo. Questo ultimo aggiornamento per la versione Nintendo include una serie di modifiche al bilanciamento, correzioni, tempi di caricamento e miglioramenti delle prestazioni e persino alcuni miglioramenti visivi. Trovate le note complete qui . Inoltre, ricordiamo che Warner Bros. Games , NetherRealm Studios e RTS hanno annunciato la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition , un nuovo programma esport gestito da RTS e basato sull’ultimo titolo dell’iconico franchise di Mortal Kombat. Di seguito una panoramica tramite Steam:

